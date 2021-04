Quando ha visto l’ordinanza della Sindaca il consigliere di opposizione, gruppo misto, Antonio Borrini non ci ha più visto. Secondo lui, la chiusura dei parchi dal 3 al 5 aprile, decretata dalla Sindaca, per evitare gli assembramenti nelle aree verdi (come successo la scorsa settimana), non [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti