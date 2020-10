SETTIMO. L’och daun

Settimesi! Non ce ne siamo accorti ma è iniziato l’autunno, il tempo del tramonto all’ora del tè, delle foglie rosse, dei melograni, delle castagne. Non vorrei portare sfiga, ma ho paura che sarà presto il tempo di un nuovo lock down, in inglese letteralmente “chiuso da basso”, scritto nell’idioma locale “l’och daun” che suona meglio, anche se più complesso da tradurre: “l’occhio del daino”, forse, oppure “scemo di uno”, sempre meglio che chiuso da basso, prigioniero in cantina, come effettivamente siamo stati e, c’è da temere, torneremo a essere.

Sarebbe toccato a noi stare un po’ più tranquilli durante l’estate, adesso è un bel casino. Peggio: da scarso economista qual sono, dico che stiamo per andare dal culo.

Mala tempora current, tutto diventerà più difficile. Sarà più difficile lavorare, sarà più complicato trovare la morosa, o cambiarla qualora fosse necessario, lo stesso vale per il moroso; sarà problematico, se non impossibile, spostarsi, e anche sposarsi. Faremo la spesa in lunghe file, come dal dottore o alle poste. Forse i bambini andranno a scuola, forse, no. Come sopravviveremo? Chi ha due soldi non saprà cosa farsene perché sarà difficile spenderli, chi non li ha non saprà cosa fare perché non li ha. Tutti abbiamo paura, e forse l’unica soluzione è affidarsi a chi ne sa di più.

Come abbiamo fatto a ridurci così? L’ultima era stata la Spagnola, ma era il mesozoico o giù di lì. Oggi, nell’era della tecnologia e della comunicazione, della ricerca e del benessere, questo fenomeno che ci è arrivato sul groppone, non prevedibile e più feroce di altri, ci ha messo in difficoltà.

È colpa nostra? Come dice qualcuno, ce la siamo cercata?

Per ora, domande che hanno poche risposte, e quelle poche sono tutte sbagliate.

Il coronavirus non è una calamità naturale, ma nemmeno una balla inventata da noi giornalisti e qualcosa bisogna fare. Cosa? Nonzò.

