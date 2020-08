SETTIMO. Legambiente: “Speriamo che venga rimosso il divieto di circolare con le biciclette”

Legambiente Settimo ha raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini e ha ribadito la necessità di togliere il divieto di transito in bicicletta al Parco De Gasperi dopo la nascita della seconda ciclofficina che si aggiunge a quella dell’Ecomuseo. L’associazione ambientalista ha affidato ai social il suo appello all’amministrazione comunale settimese: “Legambiente nell’apprezzare l’iniziativa – scrive – spera che, per incentivare l’utilizzo del pedale e incrementare la rete ciclabile cittadina, venga tolto il divieto d’accesso alle biciclette sia nel De Gasperi che in tutti i Parchi cittadini in cui è vietato il transito delle biciclette e che vengano collegati con una rete ciclabile globale cittadina”.

Commenti