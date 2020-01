SETTIMO. Lavoro: nuovo sciopero Olisistem contro ‘spezzatino’

Sono di nuovo in sciopero i lavoratori di Olisistem a Settimo Torinese, contro “l’avanzare dello spezzatino, legato alle commesse di Intesa Sanpaolo”. “Le società che si sono aggiudicate alcune commesse – spiega Vito Bianchino della Fim Cisl Torino e Canavese – non hanno mantenuto le condizioni normative e retributive. La Innovaway ha revocato parte della retribuzione a oltre 150 lavoratori con una riduzione del salario di circa 100 euro netti al mese su retribuzioni già tra le più basse del panorama lavorativo. Questo meccanismo non può passare nel silenzio. Inoltre ci sono grandi incertezze sulle future garanzie occupazionali. Non si può accettare che in questo settore gli utili siano fatti riducendo le già magre retribuzioni dei lavoratori”.

