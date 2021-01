SETTIMO. L’Anpi non rinuncia al ricordo per la Giornata della Memoria

È consuetudine che il 27 gennaio, Giorno della memoria, riprendano le iniziative dell’Anpi di Settimo Torinese. Nel 2020, ad esempio, furono organizzate ben sette proiezioni cinematografiche: sei per i ragazzi («Il viaggio di Fanny» della regista Lola Doillon) e due per la cittadinanza («Lettere da Berlino» di Vincent Pérez). Quest’anno, però, lo stato di emergenza sanitaria non consentirà all’Associazione dei partigiani d’incontrare gli studenti e i cittadini. Il comitato direttivo della sezione – come si legge in un suo comunicato – ha comunque deciso di non mancare al tradizionale appuntamento che si rinnova da circa vent’anni. Pertanto tutte le iniziative si svolgeranno in videoconferenza.

Mercoledì 27 gennaio, alle ore 10, gli alunni delle scuole medie potranno partecipare a un incontro con Silvio Bertotto, presidente della sezione e storico, sul tema «Giorno della memoria 2021 – Una videoconferenza per capire la deportazione». «L’iniziativa – spiega Bertotto – non sostitusce le lezioni che gli insegnanti dedicano alla deportazione e all’internamento nei lager nazisti, ma vuole costituire uno strumento supplementare per accostarsi alla storia di quel periodo. Il tema sarà inquadrato nel contesto della deportazione dal Piemonte e dall’Italia, con gli opportuni riferimenti a Settimo Torinese, dove gli studenti risiedono». L’incontro è riservato alle classi terze.

Lo stesso giorno, alle ore 17,30, il dottor Bertotto terrà un secondo incontro, a cui tutti potranno partecipare. L’argomento sarà: «Cattive memorie – Un itinerario nella storia dell’antisemitismo». Si metteranno a fuoco le radici storiche di una tragedia come la Shoah, in particolare quando, come, dove e perché si passò da un’ostilità di tipo religioso nei confronti degli ebrei (il cosiddetto antigiudaismo) a un odio di tipo razziale (l’antisemitismo). Per partecipare a questo secondo incontro occorrerà collegarsi alla pagina Facebook dell’Anpi di Settimo oppure alla 7Web.Tv (l’indirizzo Internet è www.7web.tv).

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati dall’Anpi in collaborazione con la Fondazione Ecm e saranno trasmessi dalla Sala Primo Levi della Biblioteca Archimede.

