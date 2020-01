La foto è stata scattata in un’area pubblica, in via Fantina. Uno scempio. A destra, una discarica abusiva creata vicino alle aree ecologiche: eppure, la Seta in via Verga ritira tutti gli ingombranti gratuitamente. Provare per credere, invece di sporcare

SETTIMO. La sindaca Piastra: “Creare un ambiente culturale è un percorso lungo, ma non bisogna arrendersi mai” Elena Piastra è sul treno di ritorno da Parma, eletta capitale della Cultura 2020, “con un pizzico di invidia per il sindaco Pizzarotti”. Con Settimo, era stata lei a provarci arrivando in finale con Palermo, perdendo comunque con onore. Ed è l’argomento “ambiente culturale” che ritorna parlando [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti Condividi Facebook

Twitter

Stumbleupon

Pinterest