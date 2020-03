Stop alle tasse. I consiglieri della Lega hanno chiesto lo stop per la Tari e la Tosap per i tanti commercianti colpiti dalla psicosi causata dal Coronavirus

“Come Lega Settimo – scrivono gli esponenti del Caroccio – chiediamo che il sindaco e la giunta si impegnino a sospendere il pagamento della Tari e della Tosap da parte delle attività commerciali e delle imprese presenti sul nostro territorio. Questo perchè i commercianti si vedono costretti ad affrontare la situazione di stallo provocata dall’emergenza coronavirus. La paura del coronavirus sta creando una psicosi che è sfociata in una paralisi della vita quotidiana, che si aggiunge alla crisi economica in cui si trova il nostro paese e la nostra città. I commerciati stanno facendo i conti con una paura diffusa che ha allontanato e continua ad allontanare le persone da tutti gli spazi della nostra città, pubblici e non, compresi gli esercizi commerciali, e le aziende produttive stanno riscontrando un calo dei volumi di lavoro. E’ giusto mostrare loro la massima vicinanza e solidarietà in questo periodo particolarmente critico.Noi chiediamo quindi al sindaco e alla giunta di adoperarsi affinchè trovino una soluzione concreta per aiutare tutte le attività che stanno subendo questa situazione, provvedendo in particolare alla sospensione della tassa sui rifiuti (tari) e della tassa di occupazione del suolo pubblico per chi ne fruisce in quanto attività commerciale (dehors), al fine di manifestare la loro vicinanza alle attività commerciali ed industriali presenti nel territorio settimese”.

