SETTIMO. La minoranza si spacca sull’isola pedonale: i 5Stelle approvano

Si spacca la minoranza sulla pedonalizzazione del tratto di via Italia, tra via Matteotti e via Buonarroti. Tutto parte da una raccolta firme lanciata, due settimane fa, dal centrodestra unito. “Area pedonale? Si, ma solo nel fine settimana”, questa la richiesta di Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia. Una [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti