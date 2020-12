SETTIMO. La minoranza chiede di ripensare la nuova area pedonale di Via Italia

È di nuovo polemica sul raddoppio della pedonale di via Italia, uno dei provvedimenti più “incisivi” dell’amministrazione Piastra, entrato in vigore dal mese di luglio 2020. Per l’opposizione è un progetto da cambiare che ha peggiorato “la mobilità dell’area centrale”. Tutto scritto in una mozione depositata a ottobre dai consiglieri [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti