SETTIMO. La microcriminalità spopola. Borrini denuncia

“Nonostante le varie interpellanze e interrogazioni presentate in Consiglio Comunale e nonostante le rassicuranti parole del Sindaco Elena Piastra e del vice Sindaco Giancarlo Brino, a Settimo la microcriminalità spopola…”. A parlare a ruota libera è il consigliere comunale Antonio Borrini.

“Ieri sera in Via Fosse Ardeatine, tra l’entrata [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti