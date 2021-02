SETTIMO. La maestra perse il lavoro dopo la diffusione di un video hard, chieste due condanne

Otto mesi di reclusione per violazione del codice del 2003 sulla privatezza. Questa la pena chiesta oggi dalla Procura di Torino per due persone, un uomo e una donna, imputate per il caso della maestra d’asilo che nel 2018 perse il lavoro dopo la diffusione [...]





