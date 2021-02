SETTIMO. La grande discarica abusiva in via Cebrosa costerà alla città 30mila euro per smaltirla

Serviranno 30 mila euro, soldi di tutti i cittadini, per rimuovere la montagna di rifiuti presente in via Cebrosa. Una vera e propria discarica a cielo aperto lungo la pista ciclabile di via Cebrosa. È questo l’incredibile spettacolo che si sono ritrovati davanti i volontari di Legambiente qualche giorno [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti