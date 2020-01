SETTIMO. La Famija Setimeisa presenta il programma per Sant’Antonio

La Famija Setimeisa è pronta per la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate. E’ il santo che nella tradizione contadina protegge il raccolto, i mezzi agricoli e gli animali. Si comincia venerdì 17 gennaio, alle 20,30 al salone del centro “Bosio”, di via Galileo Ferraris 37, con lo [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti