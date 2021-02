SETTIMO. La fabbrica di penne Carioca stringe un patto made in Italy con la Fimer per il fotovoltaico

Due eccellenze Made in Italy che uniscono le forze per un grande progetto di indipendenza energetica: le tecnologie di Fimer, quarto produttore al mondo di inverter fotovoltaici, portano efficienza e autoconsumo nell’HQ della storica azienda di materiali per scrivere e disegnare a Settimo Torinese. Per l’impianto fotovoltaico [...]



