SETTIMO. La città piange Valerio Turchetto

Il Covid19 colpisce ancora e questa volta si porta via una delle colonne portanti del Partito Democratico settimese. Valerio Turchetto, 71 anni, è venuto a mancare nella giornata di ieri come annunciato dal figlio Davide. Valerio era uno di quelli che si “sporcava le mani” per il partito, ai banchetti ma sopratutto durante le feste dell’Unità, al De Gasperi, sempre a lavoro per la sua comunità. Nelle ultime ore tutti i gruppi politici della città l’hanno ricordato, rendendogli omaggio e stringendosi attorno al dolore della famiglia.

La sindaca Elena Piastra, sul suo profilo Facebook, gli ha dedicato queste righe.

“Nell’ultima telefonata – scrive la prima cittadina – mi hai detto: “Devo tornare a casa perché dedicarsi agli altri è la cosa più bella che ci sia nella vita”. E abbiamo sperato ogni giorno che tu tornassi per continuare a fare quello che ti abbiamo sempre visto fare: aiutare, dire la tua, fare la cosa giusta. La Politica, il Partito, la tua presenza instancabile. Ogni volta ti sembrava di non aver fatto abbastanza e invece eri insostituibile. Non c’è un ricordo o una foto di te che non ti veda impegnato in qualcosa per la città, per gli altri. Oggi tante immagini si mescolano nella mia memoria. E quasi tutti i ricordi mi fanno piangere e ridere insieme. Grazie per non essere mai stato capace di stare zitto, grazie per le tue arrabbiature tutte le volte che qualcosa non andava, per la tua capacità di commuoverti per le cose belle. Io aspetterò il tuo messaggio dopo i prossimi consigli comunali e dopo le prossime dirette. Grazie di tutto, Valerio. Ci mancherai immensamente, mi mancherai immensamente”.

