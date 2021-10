Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Questa mattina un incendio è divampato in un cantiere di via Vigliano. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto e contenuto le fiamme. La situazione, dalle notizie che arrivano, è sotto controllo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per verificare eventuali responsabilità.

