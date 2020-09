SETTIMO. In Sala Levi, Emiliano Bezzon presenterà il suo nuovo giallo: modera M. Dibenedetto

Mercoledì 30 settembre alle ore 18, in la Sala Levi presso la biblioteca Archimede, Emiliano Bezzon presenterà il suo nuovo romanzo giallo “Il delitto di via Filodrammatici”, ed Frilli.

La Milano del dopo Expo, dei grattacieli e del nuovo skyline e dal ritmo continuamente “in crescendo” sembra fermarsi in una riverente pausa davanti alla sacralità del tempio mondiale della Lirica, il Teatro alla Scala, e alla quiete della casa di riposo Giuseppe Verdi, dove anziani musicisti vivono di musica e di ricordi. Ma quel mondo apparentemente rarefatto nasconde storie di invidie, sesso, denaro, potere e tradimenti. L’assassinio “quasi perfetto” del potente sovrintendente è come un terremoto che sconquassa la superficie patinata e porta alla luce un mondo sommerso di odio e di intrighi. La capitana dei carabinieri Doriana Messina e l’amica psicologa Giorgia del Rio ritornano in libreria in un giallo pieno di suspense e di adrenalina.

Modera l’incontro Marco G. Dibenedetto.

Per informazioni e iscrizioni: info@bibliotecarchimede.it oppure tel. 011.8028722/588

