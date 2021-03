SETTIMO. In ricordo delle vittime di mafia un ciclo di incontri sulla web tv

Il comune di Settimo celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con tre giorni di eventi online dedicati alle scuole e non solo, con la partecipazione di ospiti illustri fra cui l’attore Cesare Bocci, interprete di Paolo Borsellino nella fiction Rai “Adesso tocca a me”.

“Pur nelle difficoltá della pandemia, abbiamo cercato di dare un valore aggiunto a questa giornata, a testimonianza dell’importanza di questi temi – interviene la presidente del Consiglio comunale Carmen Vizzari – gli appuntamenti servono a testimoniare l’impegno della città nel promuovere la cultura della legalità e a ricordarci che questo impegno deve essere condiviso il piú possibile con la cittadinanza, a partire dai ragazzi”.

Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale facebook del comune di Settimo Torinese, su www.7web.tv e sui canali social della biblioteca Archimede.

Venerdì 19 marzo

Ore 9.30 : Scuole elementari e classi 1° e 2° media: Incontro con Francesca La Mantia “La mia corsa – la mafia raccontata ai bambini”, Feltrinelli. Intervengono 4 docenti scuole primari in rappresentanza dei 4 Istituti comprensivi della Città di Settimo Torinese.

Ore 11: Scuole secondarie di 1°grado, 3^medie e scuole secondarie di 2° grado: Incontro con Sandro de Riccardis “La mafia siamo noi”, ADD Editore. Modera Serenella Sciortino, ADD editore. Intervengono studenti e studentesse delle scuole superiori della città.

Ore 18:00 “Euripide: Fenicie Il dibattito pubblico lecture” di Gabriele Vacis dedicata alla cittadinanza, alla pedagogia, all’inclusione sociale con il Tavolo Giovani.

Sabato 20 marzo

ore 18 “Adesso tocca a me … a noi! Essere protagonisti nella cultura della legalità”.

Incontro con l’attore Cesare Bocci, interviene Tarcisio Mazzeo, direttore TG3 Piemonte. Saranno presenti anche Elena Piastra, sindaca e Carmen Vizzari, presidente del consiglio.

Modera: Sandro Venturini, giornalista.

La cultura, il mondo dello spettacolo, l’informazione in quale modo possono contribuire a costruire alla creazione di una cultura della legalità? Come è cambiata in questi anni il modo di raccontare il tema della legalità?

Domenica 21 marzo

ore 11: “La legalità e gli Enti Locali: focus e prospettive”

Intervengono: Elena Piastra, sindaca e Carmen Vizzari, Presidente del Consiglio comunale, Consigliere Regionale: Diego Sarno referente di Avviso Pubblico. Dott. Andrea Turturro (referente provinciale torinese di Libera Piemonte).

Capitano dei Carabinieri di Settimo Torinese: Luca Giacolla. Capitano della Guardia di Finanza-Compagnia di Chivasso: Dario Gattiglio.

