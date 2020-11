SETTIMO. Il ringraziamento ai volontari sui social, un pezzo di minoranza fa da sé

La politica si spacca anche sul ringraziamento dei volontari che, da mesi, stanno dando una grossa mano alla comunità settimese nella lotta al Covid. Davanti agli studi medici, in Comune, per portare la spesa alle persone in isolamento e in tanto altro. Nell’ultima capigruppo, la presidente del Consiglio, Carmen [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti