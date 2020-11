SETTIMO. Il partigiano “Bene” Balsamo compie 99 anni

Compirà novantanove anni il prossimo 5 novembre Benedetto Balsamo, partigiano delle formazioni Garibaldi, quelle che, fin dal settembre 1943, operarono nelle valli di Lanzo sotto il comando di Gian Battista Gardoncini, catturato e fucilato in via Cibrario a Torino, l’11 ottobre 1944. Assumendo il nome di battaglia [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti