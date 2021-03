SETTIMO. “Il nuovo statuto della Fondazione non rispetta la legge”

È polemica sul cambio di statuto di Fondazione Comunità Solidale. L’amministrazione, infatti, ha deciso di trasformarla in un ente di natura privatistica per iscriverlo al registro del terzo settore. Le opposizioni, però, hanno sollevato il dubbio: ma come può una Fondazione che resta legata al Comune agire da privato?

