SETTIMO. Il nuovo Data Center di Google sorgerà in Strada Cebrosa

È alle battute finali il percorso per portare Google a Settimo. Giovedì 22 ottobre, infatti, in giunta, è stata approvata una delibera “propedeutica” all’arrivo del gigante californiano. Stando al documento approvato dalla giunta Google dovrebbe insediarsi in strada Cebrosa (via Reisera), nell’area “Settimo Cielo – ex Lucchini”.

“Quella [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti