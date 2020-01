SETTIMO. Il consigliere leghista, Antonio Borrini, contro l’accattonaggio

“Occorre porre fine al fenomeno dell’accattonaggio”. Parla così il consigliere della Lega, Antonio Borrini, pronto a portare in consiglio comunale, giovedì sera, un documento per chiedere alla maggioranza di intervenire per mettere un freno alla cosa.

“Da alcuni anni – spiega Borrini – si assiste alla presenza di persone [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti