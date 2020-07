SETTIMO. Il Comune vara un piano post lockdown da 4 milioni di euro 

Quattro milioni di euro è la cifra messa a bilancio dalla giunta comunale nel “Piano per Settimo”, una serie di interventi per la città dopo l’emergenza Covid.

“L’obiettivo è aiutare le famiglie, i commercianti e la città a rilanciarsi dopo i mesi di lockdown”, fanno sapere da palazzo civico. I quattro milioni di euro sono suddivisi in 2,5 milioni per opere e commercio, 1,5 milioni per famiglie e welfare.

Il “Piano per Settimo” comprende investimenti in opere pubbliche, aiuti fiscali e bonus. Per i commercianti prevista esenzione Tari e Cosap e riduzione Imu. Per le famiglie previsto un fondo affitti e un bonus sport.

