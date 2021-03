SETTIMO. “Il cappello da alpino per ritornare giovane”

Con il cappello da alpino come in gioventù, quando affrontava le impervie montagne. Si è presentato così Dino Giordano, 94 anni compiuti a gennaio, all’appuntamento con la somministrazione della prima dose. E’ stato il suo personalissimo assetto da battaglia per affrontare e vincere anche questa sfida [...]



