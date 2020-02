SETTIMO. I volontari della Croce Rossa settimese portano la “regina” Littizzetto

Con la portantina come una regina”. Parole di Luciana Littizzetto. Domenica sera, i ragazzi delle Croce Rossa di Settimo Torinese, con la presidente Marina Losco, si sono ritrovati al centro della classica gag che vede come protagonisti Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, in prima serata, su Rai Due, nel [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti