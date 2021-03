SETTIMO. I poli vaccinali diventano 3

Aumentano le postazioni vaccinali al centro ‘Bosio’ messe a disposizione dell’Asl To4 dal Comune di Settimo. In questo momento sono tre e questo permette di vaccinare contro il Covid, compatibilmente con la disponibilità di dosi, circa 240 persone al giorno.

“Ci auguriamo che si possa accelerare ulteriormente – dice il presidente della Commissione salute, Umberto Salvi – è molto importante coprire in fretta la maggior popolazione possibile, con particolare attenzione alle persone più fragili. Per farlo occorre da un lato aumentare le forniture di vaccini, dall’altro essere pronti e organizzati dal punto di vista gestionale. Il Comune sta lavorando per aumentare i poli vaccinali ed è pronto a dare ulteriore contributo e supporto, anche con i volontari, per gestire gli aspetti logistici e organizzativi”.