SETTIMO. I medici di base attaccano l’Asl: “Mancano mascherine e tamponi”

I medici di base settimesi attaccano l’Asl. È un attacco durissimo quello dei 45 medici di base settimesi che, in una lettera, inviata nelle ultime ore, hanno puntato il dito contro l’AslTO4. Tutto si concentra sulle precarie condizioni di sicurezza degli operatori sanitari in questi giorni di emergenza da Coronavirus.

“I MMG della città di Settimo Torinese, congiuntamente rappresentati nelle due Equipe Territoriali ed aventi come referenti il Dott. Stefano Costa ed il Dott. Antonio Silvestri, all’unanimità, ritengono, che la fornitura di due ( 2) mascherine monouso per medico, senza neanche conteggiare il personale di studio presente e a Voi noto, sia l’ennesima dimostrazione della scarsa attenzione che, l’Asl TO4 nella figura dei suoi referenti dirigenziali e territoriali, ha nei confronti degli operatori sanitari del territorio, e di tutto il personale di studio, che con essi collaborano, al fine di fronteggiare l’attuale pandemia che sta colpendo duramente non soltanto la cittadinanza, ma, come riportato dai mass media nazionali ed a tutte le associazioni di categoria, anche e soprattutto i sanitari, ed il personale di studio, determinando in tal modo non solo una netta riduzione della capacità operativa sanitaria, ma contribuendo a mettere in pericolo la salute, ed anche la vita, di quelle figure che sono in prima linea in questa immane calamità epidemiologica.

Gli MMG della città di Settimo Torinese, vogliono ricordare ai responsabili ASL, di ogni grado e compito, il contenuto del decreto del Presidente Cirio, che prevedeva ben altra fornitura, sia quantitativa che qualitativa, del materiale preposto a funzione di studio. Gli MMG per l’ennesima volta lamentano con forza, l’assenza dell’esecuzione dei tamponi nei casi da essi segnalati al SISP secondo le direttive ricevute, e vogliono ricordare, che in una grande parte dei casi le segnalazioni inevase dal sopracitato servizio, ha portato non solo al successivo ricovero di una parte dei pazienti segnalati, ma a tutt’oggi questa persistente latenza nell’esecuzione dei suddetti tamponi, determina una situazione di reale pericolo scaturente dalla non conoscenza dell’esatta situazione epidemiologica della città, contribuendo a rendere più difficile la possibilità di circoscrivere l’epidemia e, più pericolosa la realtà territoriale, sia per i cittadini che per gli operatori sanitari stessi. Gli MMG si sentono completamente abbandonati dalle figure sanitarie dirigenziali di competenza, senza nessun tipo di coordinazione e di protezione nell’esercizio della loro attività quotidiana. Gli MMG della città di Settimo Torinese devono sottolineare con amarezza che ciò che doveva essere erogato al territorio da parte delle figure preposte all’interno dell’ ASL TO4 non è stato effettuato e nello stesso momento, affinchè i destinatari di tale cominucativa ne siano a conoscenza, sentono il bisogno di ringraziare l’Amministrazione Comunale della città di Settimo Torinese, nella figura della Sindaca Elena Piastra e di tutte le figure appartenenti a tale amministrazione , che andando ben oltre i compiti spettanti, hanno tentato, e molte volte con successo, di andare a colmare quelle deficienze organizzative e di coordinamento sul territorio da parte dell’ASL TO4″.

