SETTIMO. I bambini hanno liberato gli Elfi in biblioteca: una festa per Natale

Gli Elfi sono stati liberati dai bambini.

Domenica pomeriggio 15 dicembre si è svolta in biblioteca Archimede la “Ricerca degli Elfi”: una super caccia per aiutare Babbo Natale a ritrovare i suoi amici Elfi scomparsi e catturati da Grinch. In biblioteca erano presenti, oltre all’assessore alle politiche giovanili Barbara [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti