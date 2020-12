SETTIMO. Greco tra i nomi delle candidate nella lista del Pd a Torino nel 2021

Caterina Greco candidata consigliera a Torino. Di candidati a Sindaco per Torino, non torinesi, in questi giorni, se ne sono sentiti molti. Da Settimo, invece, potrebbe arrivare una consigliera, pronta a sedersi in Sala Rossa, sotto la bandiera del Partito Democratico. Stiamo parlando della segretaria locale del Partito Democratico, [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti