SETTIMO. Gli scrittori per “Speed book”, i libri sono ancora protagonisti

Chi l’ha detto che le presentazioni dei libri debbano essere tutte uguali? Giovedì 13 febbraio, alle 18, in biblioteca Archimede, piazza Campidoglio, 50 a Settimo è tornato l’appuntamento con “Speed Book” il primo gioco incontro dove gli autori per promuovere i propri libri hanno davvero [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti