Gli “Arcieri Varian” puntano dritti all’obiettivo. Nulla li ferma.

Passata l’euforia della ricorrenza del trentennale, continuano in modo assiduo la loro attività di tiro con l’arco, soprattutto negli allenamenti per affrontare al meglio l’attività agonistica.

Nell’anno 2022 tante nuove giovani iscrizioni… diversi ragazzi e ragazze hanno intrapreso questa disciplina sportiva, sia nella sede centrale a Settimo che nel distaccamento di Chivasso.

Molto soddisfatto il presidente Giampiero Arrigoni-Marocco; infatti anche se le restrizioni legate al Covid hanno rallentato tutte le attività sportive, gli “Arcieri Varian” ne stanno uscendo egregiamente, soprattutto grazie all’ottima organizzazione del direttivo, che si è inventato di tutto per rispettare le regole dando comunque la possibilità agli agonisti di continuare l’attività all’aperto, nel campo di via De Francisco a Settimo. Un elogio per l’immenso lavoro svolto va poi ai tecnici che, negli anni, hanno seminato nelle scuole, nelle dimostrazioni sportive e culturali, divulgando questo sport; altro aspetto da non dimenticare è poi l’apporto avuto dalla stampa. Tutto questo ha fatto sì che nel 2021 si siano dovute programmare, all’aperto, numerosissime prove gratuite per soddisfare le tante richieste e per far conoscere al meglio questo sport. Il tutto è stato gestito da un valido gruppo di giovani istruttori qualificati FITARCO che, se continueranno con questo impegno, con il passare degli anni sostituiranno in toto le vecchie leve, i cosiddetti istruttori emeriti, quelli che hanno compiuto 70 anni e che hanno fatto crescere la Società.

Ma andiamo al concreto… c’è un detto che dice “Il lavoro paga”… e infatti è proprio cosi, e tutto ciò che è stato fatto dalla Società ha reso possibile la nascita di diversi campioncini: sono, infatti, diversi gli arcieri che nel 2022 hanno conquistato l’ammissione ai Campionati Italiani indoor che si sono svolti a Rimini a fine febbraio 2022, dove ben 10 atleti (di cui 8 giovani) hanno gareggiato nelle divisioni Arco Olimpico ed Arco Nudo, inoltre, due di questi atleti sono stati convocati a far parte della squadra giovanile Italiana, diversi sono stati i raduni da loro fatti a Cantalupa ed a Rovereto, nelle prossime settimane saranno in trasferta a Roma, nel centro Federale FITARECO. I risultati si sono potuti ottenere anche perché gli “Arcieri Varian” hanno in dotazione, grazie al Comune di Settimo, un struttura idonea ed omologata al tiro con l’arco. Il campo è tenuto ben attrezzato di tutto il necessario per il tiro dai volontari della società ed è, inoltre, dotato di una zona adibita ai tiri di campagna o 3D.

Agli “Arcieri” manca solo una struttura al coperto per gli allenamenti indoor, e per ora usano gli spazi nelle palestre delle scuole medie. Nel 2022 sperano di riprendere l’attività nelle scuole, ferma da due anni causa Covid. Sono da sempre molto attenti al mondo scolastico, e già dagli anni Novanta, grazie ad un’intuizione del professor Giovanni Pellizzari, hanno introdotto questo sport a livello scolastico attraverso il progetto “Verso il centro”.

Per il 2022 è previsto un ricco programma: oltre alle gare interregionali ci saranno i Giochi Sportivi Studenteschi di Tiro con l’Arco e il Trofeo Pinocchio fase Regionale, ma non solo… il Presidente Nazionale FITARCO Mario Scarzella e quello Regionale Paolo Ferrero, in accordo con il Presidente Varian, hanno messo in programma, per il mese di ottobre, a Settimo Torinese, la Coppa Italia Arco Nudo.

INFO:

Allenamenti:

Presso il Campo di tiro con l’arco, via De Francisco 101 – Settimo Torinese



Palestra scuola Gramsci, via Allende 1 – Settimo Torinese



Palestra scuola Cosola, via Marconi 2 – Chivasso



Recapiti: telefono: 3272968391; e-mail: info@arcieri-varian.it ; sito: www.arcieri-varian.it ; Facebook: “Compagnia Arcieri Varian 01/052”, Instagram: “arcieri_varian”

