SETTIMO. Francesca Moglia è la “Lavandaia ‘d Seto”, la Consorteria dei Gamberai ritorna in azione

La Magnifica Consorteria dei Gamberai ha inaugurato la 55ª Dieta Grande per inaugurare il Carnevale. L’intento era quello di celebrare questa tradizione settimese in forma privata, ma poi per ragioni di emergenza sanitaria, l’appuntamento si è svolto sotto la Torre medievale.