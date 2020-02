SETTIMO. Festivaldeigiovani fa tappa a Settimo Torinese

Ispirarsi al proprio quotidiano per scrivere una serie Tv, allestire una vera redazione giornalistica con professionisti del settore, avvicinarsi all’informazione consapevole fra fake news e tutela della privacy, ascoltare le esperienze di chi è stato vittima di bullismo ma ha vinto, sfidare i coetanei in un ‘talent’ delle best practice scolastiche.

Sono alcune delle proposte del Festivaldeigiovani, la due giorni di eventi, laboratori, dibattiti e momenti di orientamento al futuro e alla scelta dell’Università che fa tappa a Settimo Torinese il 9 e 10 marzo.

Promossa da Noisiamofuturo, con Comune, Fondazione Ecm e Biblioteca Archimede, la manifestazione è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e ha l’obiettivo, spiega l’ideatrice, Fulvia Guazzone, di “valorizzare i giovani nel loro desiderio di imparare, sperimentare, indirizzare al cambiamento il mondo in cui agiranno da adulti”.

“Siamo particolarmente felici – evidenzia la sindaca Elena Piastra – di essere la prima città del nordovest ad ospitare una tappa del Festivaldeigiovani, evento che offre agli studenti un’occasione unica di confronto, interazione, formazione attraverso l’utilizzo di linguaggi innovativi”.

