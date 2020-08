SETTIMO. Fenoglio: è iniziato il trasferimento dei migranti positivi al Covid

Sono cominciate oggi alle 15:30 le operazioni di trasferimento delle persone risultate positive al tampone ospiti al Fenoglio.

Come chiesto dal Comune di Settimo, la Prefettura, per garantire la massima sicurezza sanitaria, sta spostando tutte le persone positive al tampone in altre strutture fuori Settimo. Oggi sono partiti in 10, domani partiranno gli altri. Sono asintomatici e non necessitano al momento di cure particolari, tolte le cautele per evitare i contagi.

L’assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca mercoledì scorso ha annunciato l’indisponibilità del Piemonte ad accogliere altri migranti. Se tale annuncio fosse confermato nei fatti, al Fenoglio non arriveranno altre persone.

