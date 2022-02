Le difficoltà dopo i due anni di pandemia. Il “long covid” economico delle famiglie piemontesi. Senza lavoro e con un solo reddito. “Come si vive con un solo stipendio? Malissimo. Vado a fare la spesa con la calcolatrice, non posso spendere più di 10euro al giorno. Per curarmi i denti devo fare un prestito, non esistono vacanze e ora devo inventarmi qualcosa per racimolare i soldi per la festa di compleanno dei bambini”. Laura disoccupata di 40 anni, vive a Settimo col suo compagno ed è madre di tre figli, uno ormai maggiorenne e [...]





