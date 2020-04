SETTIMO. ENGIE risponde sul teleriscaldamento

Dopo due articoli sul nostro giornale, usciti sui numeri de “la Voce” a firma di Marco Dibenedetto martedì 17 e martedì 31 marzo, la Engie Servizi SPA ha risposto agli abitanti di via della Costituzione a Settimo. Eravamo stati contattati, venti giorni fa, da alcuni condomini di via della Costituzione, dal numero 10 al 14, perché erano preoccupati di non ricevere una bolletta per il teleriscaldamento dal mese di ottobre, ma soprattutto erano timorosi di vedersi recapitare dei cedolini con delle cifre esorbitanti, com’è avvenuto nell’agosto del 2019. E infatti sono arrivate nei primi giorni di marzo, a chi 600 euro, a chi 700.

Riceviamo e pubblichiamo

In merito a quanto riportato negli articoli del 17 marzo e del 31 Marzo, riguardanti la fornitura di calore in via della Costituzione a Settimo, ENGIE desidera fornire alcuni chiarimenti riguardo alle bollette.

In ragione delle molteplici situazioni contrattuali esistenti a Settimo Torinese, dal 2017 ENGIE ha deciso di implementare un sistema di bollettazione interno ed integrato al proprio gestionale SAP, che rendesse possibile gestirle al meglio. Da due anni, inoltre, per far fronte alle nuove normative di riferimento, le modalità di ripartizione dei costi agli utenti sono variate rispetto a quelle applicate dal precedente fornitore: in questo nuovo contesto la bollettazione ai condomini avviene attraverso un sistema di acconto a inizio stagione termica e un conguaglio alla fine della stessa.

Essendo la stagione termica 2019/2020 la prima ad essere interamente gestita dal gestionale SAP, si è reso necessario un ulteriore periodo di adeguamento e verifica. Per questo motivo ENGIE ha posticipato l’inizio delle attività di fatturazione degli acconti. Ad oggi, dei 226 condomini serviti, 222 (98% del totale) hanno già ricevuto la fatturazione di acconto e solo 4 (2% del totale) sono al momento ancora in attesa di riceverla. Il rallentamento dell’invio è dovuto in parte a questa fase di adeguamento e, purtroppo, è altresì causa di queste ultime settimane di emergenza sanitaria. In ogni modo assicuriamo che tutti gli utenti riceveranno le bollette in tempi brevi. Ci teniamo a ribadire che l’importo delle bollette ricevute in acconto è un valore stimato sulla base delle spese sostenute l’anno precedente. Al termine della stagione termica verranno di conseguenza elaborati i rispettivi conguagli, con evidenza degli effettivi consumi determinati delle letture rilevate. Ricordiamo, altresì, che l’importo in acconto è stato suddiviso in sei rate (bollettini), con scadenze dilazionate nei sei mesi successivi al ricevimento della comunicazione, questo al fine di venire incontro a ogni eventuale necessità. Le letture dei contatori e dei ripartitori di utenza vengono effettuate periodicamente: mensilmente i tecnici ENGIE effettuano la lettura dei contatori di energia posti nelle sottostazioni di scambio (molte volte non visibili dagli utenti) al fine di verificare i consumi globali del condominio, mentre annualmente vengono rilevate le letture dei ripartitori che permettono, al termine della stagione termica, di ripartire i consumi su ogni singola utenza. In merito alle alte temperature evidenziate, nello specifico caso del condominio in via della Costituzione, ENGIE garantisce la fornitura di energia termica alla sottostazione di scambio, mentre la gestione dell’impianto secondario, attività necessaria a garantire le corrette condizioni di comfort negli alloggi (impostazione di orari e temperature di funzionamento), è affidata ad un’azienda terza nominata direttamente dal condominio. Ricordiamo, altresì, che l’utente può comunque gestire la temperatura negli appartamenti mediante valvole termostatiche.

Ricordiamo i canali per contattare l’assistenza clienti, validi e attivi anche in questo periodo in cui è importante non uscire di casa ed evitare i contatti personali: Numero verde per informazioni su bollettazione/fatturazione: 800 123 524.

Commenti