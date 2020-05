SETTIMO. Ecco il taglio della tassa per l’occupazione del suolo pubblico

La delibera per il taglio della tassa sul canone di occupazione degli spazi pubblici (Cosap) è pronta e martedì 5 maggio sarà approvata dalla giunta. Una grossa mano per le tante realtà del territorio in sofferenza ormai da due mesi, con le serrande abbassate da tanti giorni.

Settimo, infatti, come [...]





