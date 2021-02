SETTIMO. Dopo i vapori di corso Piemonte ormai “domati”, spuntano quelli di via Fornaci

Un altro tombino emette vapore in continuazione, giorno e notte. Dopo aver domato le colonne di vapore nel parcheggio di corso Piemonte, un problema che si è trascinato per anni e segnalato da Giorgio Zigiotto in decine di occasioni, ora bisogna pensare a via Fornaci. In piena [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti