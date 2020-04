SETTIMO. Crollano calcinacci dalla chiesa di San Pietro in Vincoli

I vigili del fuoco sono intervenuti a Settimo Torinese per una caduta di calcinacci dal tetto della chiesa di San Pietro in Vincoli, oggetto di un intervento di restauro da parte della parrocchia interrotto a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. La polizia municipale ha transennato l’area dopo l’intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni, compatibilmente con le autorizzazioni, il Comune di Settimo valuterà la richiesta di riapertura straordinaria del cantiere per permettere la fine dei lavori di restauro.

Commenti