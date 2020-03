SETTIMO. CORONAVIRUS: Una decina i settimesi contagiati

Sono circa una decina i settimesi positivi al Coronavirus. Dopo la morte di una donna di 72 anni, annunciata la scorsa settimana, in questi giorni, i casi sono aumentati fino a toccare, al momento, quota 12-13. Dati confermati e raccontati da Umberto Salvi, coordinatore dell’osservatorio medico, sanitario della città.

“Ormai siamo di poco oltre la decina – spiega – stanno aumentando e, nel corso della settimana, continueranno ad aumentare inevitabilmente. Qui in Piemonte non siamo ancora arrivati al picco del contagio e abbiamo visto come anche nell’intera Regione i casi stiano aumentando giorno per giorno”. In ogni caso, non c’è da preoccuparsi. “Non registriamo un aumento esponenziale – prosegue Salvi – non ci sono focolai ma un aumento geometrico che proseguirà ancora per un po’”.

Accanto ai positivi al Coronavirus, ci sono, poi, le famiglie finite in quarantena, con sintomi lievi o in isolamento per aver avuto contatti con pazienti positivi. “Si – spiega ancora Salvi – c’è un’ottima comunicazione con l’Asl che suggerisce alle famiglie di stare in isolamento a casa in certe condizioni. L’indicazione puo’ arrivare dall’Asl oppure dai medici di base quando ci si trova davanti a sintomi lievi come una semplice febbre. In quel caso viene invitato il paziente a stare a casa, anche perché il tampone si fa solo quando ci sono stati contatti conclamati con una persona positiva al Coronavirus o se ci sono sintomi gravi. Quante sono le famiglie in isolamento? Io, nel mio studio, ho dato un’indicazione simile a 4-5 persone, su tutto il territorio settimese parliamo di qualche decina di famiglie credo”.

Risolta, infine, anche la questione relativa alle mascherine per i volontari. “Siamo riusciti a procurarcele – conclude Salvi – tutti i volontari che danno una mano le hanno, almeno per questa settimana siamo a posto. Nei prossimi giorni, poi, dovrebbero arrivarne altre”.

Commenti