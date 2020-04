SETTIMO. Coronavirus, i sindacati: “In ospedale rischiamo il dramma”

“La situazione dell’ospedale di Settimo è sempre più grave”. A lanciare l’allarme sono i sindacati che esprimono forti preoccupazioni “in merito alle scelte che continuano a essere perpetrate dalla società Saapa, dall’Asl To4 e dalla cooperativa Pg Frassati”.

“Un reparto dell’ospedale – spiegano sindacati della funzione pubblica, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpt – è stato destinato al Covid e i degenti, che occupavano i posti letto della riabilitazione che dovevano essere riconvertiti, sono stati dimessi e mandati in altre strutture o al domicilio. Alla luce dei circa 20 casi positivi accertati tra degenti, medici, infermieri e sindacati, più casi sintomatici in attesa di tampone, riteniamo molto grave che nessuno tra i dimessi sia stato sottoposto a test diagnostici per verificare un’eventuale positività al virus.

I risultati potrebbero essere drammatici, sia in termini di propagazione dei contagi tra la popolazione nei casi di rientri al domicilio, sia in termini di propagazione di contagi nelle case di riposo. Ai fisioterapisti in servizio all’ospedale è stato chiesto di lavorare in un altro appalto, presso il domicilio di alcuni degenti per conto dell’Asl To 3”.

Secondo i sindacati, “la situazione si sarebbe aggravata negli ultimi giorni a seguito della volontà di trasformare l’intero ospedale in presidio Covid, in quanto la Direzione Sanitaria starebbe procedendo con le dimissioni degli utenti in misura massiccia senza effettuare tamponi”.

