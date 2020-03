SETTIMO. Coronavirus, Amministrazione in prima linea per mascherine, guanti e camici

Il Comune di Settimo Torinese ha contattato aziende, privati e associazioni per recuperare mascherine, guanti, camici e tute da destinare a medici e personale sanitario che opera in città. Ieri sono state consegnate all’ospedale cittadino 1.500 mascherine chirurgiche, 1.800 guanti, 60 mascherine per trattare pazienti a maggior rischio e 60 camici.

Nei giorni scorsi altre 2.500 mascherine sono state distribuite ai medici di base e al personale che segue anziani e malati a domicilio. Altre 500 sono state destinate alla casa di riposo di via Vercelli, al centro diurno per i disabili, alla polizia municipale, alla protezione civile e ai volontari che portano la spesa a chi è casa. “Ulteriori mascherine sono state acquistate con le donazioni che molti cittadini hanno fatto a Fondazione Comunità Solidale – fanno sapere dall’amministrazione comunale – il Comune di non può sopperire da solo a queste carenze, ma non farà mancare il suo impegno”.

