SETTIMO. Coppia vive in un’auto insieme ai due cani vicino al punto Smat

Massimo e Lucia vivono al punto acqua di Via Milano. Dove? In auto. Una serie di vicissitudini li ha portati a trovarsi per strada, senza una casa, loro due, compagni da 30 anni, e i loro due cani. Tutti e quattro dentro la macchina diventata casa. Massimo ha iniziato [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti