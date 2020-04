SETTIMO. Convivere con il contagio

Un fatto è ormai certo. La fine dell’isolamento non coinciderà con la fine dell’epidemia. Il Covid-19 seguiterà a circolare. Secondo gli esperti, in attesa di un vaccino converrà abituarsi a convivere col virus. In Italia continueranno a esserci malati acclarati e asintomatici. Non pochi prevedono che, dopo un periodo di tregua, si verificherà una seconda ondata di contagi. Così è accaduto, in genere, per tutte le grandi epidemie del secolo scorso, dalla spagnola all’asiatica.

La stessa peste, il flagello per antonomasia sino al diciottesimo secolo, fu a lungo endemica in Europa. Per quanto concerne il Piemonte, le ricerche storiche hanno da tempo evidenziato come, fra la metà del Trecento e la fine del Cinquecento, la pestilenza o un’altra grave malattia epidemica compariva mediamente con frequenza biennale, a macchia di leopardo. Nel Canavese, per essere più chiari, il contagio è segnalato negli anni 1421, 1427-30, 1435-36 e 1473-77. A Ivrea, in particolare, nel 1425, 1427-30, 1438, 1456, 1468, 1483 e 1484. A Chivasso nel 1361, 1399, 1452, 1475, 1479, 1480 e 1500. A Ciriè nel 1350, 1400, 1430 e 1431. A Brandizzo nel 1450, a Gassino e Crescentino nel 1451, a Trino nel 1399 e 1428. Ce n’è a sufficienza per capire che la peste o ciò che si riteneva tale era ben radicata nella regione subalpina. Gli uomini la reputavano un pericolo costante, un flagello con cui occorreva continuamente misurarsi. È significativo che in alcuni atti dell’epoca figuri la clausola «a meno che non sopravvenga un’epidemia» («nisi superveniret epidimia»).

La medicina medievale ignorava i meccanismi di diffusione della peste, però non mancavano i riscontri empirici: si sapeva, ad esempio, che la probabilità d’infettarsi era altissima se si comunicava con un malato oppure se si toccavano oggetti o vestiti che gli erano appartenuti. Andava allora per la maggiore la cosiddetta «teoria aerista», secondo la quale a trasmettere il contagio è l’aria corrotta o contaminata per via dei movimenti astrali, delle influenze maligne, dei miasmi tossici fuoruscenti dalle fenditure terrestri dopo i terremoti e delle esalazioni nocive che emanano da rifiuti, cadaveri, acque stagnanti e inquinate. Per sottrarsi all’ammorbamento dell’aria si rendeva soprattutto necessario fuggire dai luoghi di forte concentrazione umana, cioè fuggire dalle città.

Anna Maria Nada Patrone (1931-2002), per molti anni docente di storia medievale presso l’Università di Torino, faceva osservare che il contagio pestifero si manifestò, nel periodo in questione, «sempre in modo non pandemico per tutta l’area piemontese e con incidenza di mortalità variabile a seconda delle varie aree (pianeggianti, collinari, montuose, poste o no in prossimità di arterie di traffico, caratterizzate da una intensa o da una modestissima mobilità umana), pur quando il flusso epidemico vi si diffondeva in modo sincronico», cioè simultaneo. Ne derivava, stando alla documentazione finora nota, che i singoli e le collettività finivano per assumere «una rassegnata e fatalistica abitudine alla tragedia, una consuetudine quasi quotidiana a viverla», come si esprime la medesima studiosa. Sappiamo, inoltre, che le affezioni gastro-enteriche erano letali per i bambini, quelle broncopolmonari – come il Covid-19 dei nostri tempi – per gli anziani.

Va da sé che la situazione epidemica del tardo Medioevo non è comparabile con quella odierna, né dal punto di vista ambientale e sanitario né da quello igienico e alimentare. Tuttavia resta il fatto che la coabitazione col Coronavirus influenzerà sensibilmente i nostri futuri stili di vita, forse come la peste in altre epoche. Sarà giocoforza prendere coscienza che è iniziato un tempo nuovo, una nuova fase di vita sociale.

Commenti