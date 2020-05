SETTIMO. Conclusi i lavori in via Verdi

L’emergenza Covid-19 aveva fermato i cantieri, ma non appena i decreti l’hanno concesso sono immediatamente partiti i lavori in via Verdi (inizialmente programmati per marzo) e si sono conclusi in sole due settimane.

«Una strada più sicura, marciapiedi più larghi dove si passa anche in carrozzina, un’illuminazione rinnovata e, anche se non si vedono, i tubi che portano il teleriscaldamento in molte case», elenca il vicesindaco Giancarlo Brino.

Nel tratto oltre via Gramsci è stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato e un camminamento a raso, ricavato al posto di alcuni parcheggi. Un modo per assecondare la richiesta dei residenti e garantire la sicurezza dei pedoni anche sul lato destro, quello privo di marciapiede.

La circolazione ha riaperto già lo scorso settembre, ma – dopo la posa dei tubi del teleriscaldamento – era necessario attendere per consentire al nuovo sedime di assestarsi, prima di realizzare l’ultimo strato di asfalto. «L’emergenza Covid e il lockdown hanno imposto uno stop e rimandato i lavori di un mese, ma oggi restituiamo ai settimesi una strada importante al massimo della sua efficienza», conclude l’assessore alla viabilità Alessandro Raso.

Il grosso dei lavori di asfaltatura si è concluso venerdì scorso e la via è nuovamente carrabile. Mancano soltanto gli ultimi ritocchi, che non ne compromettono l’utilizzo e che verranno effettuati non appena il clima lo permetterà.

