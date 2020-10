SETTIMO. Con-Tatto, un cammino speciale verso Roma

In cammino per oltre 180 km per raggiungere Roma e incontrare Papa Francesco. E’ l’obiettivo del progetto “Con-Tatto”, presentato in conferenza stampa a Torino nella mattinata di ieri, lunedì 19 ottobre. Si tratta di un’iniziativa del Rotary rivolta ad un gruppo di persone con autismo. Al Sermig [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti