SETTIMO. Cercasi nuovo assessore: Ventrella messa alla porta

Noi avevamo denunciato la sua presunta inadeguatezza fin dalla sua nomina e adesso pare che anche la sindaca, alla buonora, se ne sia accorta: l’assessore alla cultura, Barbara Ventrella (di + Europa), potrebbe essere silurata da un momento all’altro. Le voci si rincorrono da qualche giorno e, nonostante le smentite del caso, ormai la notizia corre in tutta la maggioranza, insomma, lo sanno tutti e pare che la sindaca sia già al lavoro per la ricerca di una sostituta (da concordare con + Europa e con il coordinatore cittadino, l’ex assessore Nino Daniel).

Tante le “colpe” che sarebbero state appioppate all’assessore alla Cultura: dal mutismo fino ad un lavoro a rallentatore che, nel primo anno, avrebbe portato poco è nulla. “È l’unico assessorato – mormora qualcuno – che non ha fatto praticamente niente in un anno“. Ma non è tutto: tra le colpe dell’assessore c’è anche quella di aver provato a “destabilizzare” la giunta con accuse lanciate a destra e manca e notizie fatte trapelare su presunti malumori interni alla maggioranza di cui anche noi abbiamo scritto.

In questi giorni, qualcuno avrebbe spinto la Ventrella a fare un passo indietro: “Dimettiti e dì che è per motivi di lavoro, così passa tutto in sordina” ma la diretta interessata non sembra essere intenzionata a fare mezzo passo indietro, almeno per ora.

E così, toccherà alla sindaca cacciarla, quanto prima, non appena troverà una degna sostituita.

Dopo la cacciata della Ventrella, all’ordine del giorno, ci sarebbe anche una più completa redistribuzione di tutte le deleghe della giunta che dovrebbe andare in porto entro l’estate.

Ma non è ancora tutto. Tra gli assessori, infatti, c’è qualcuno già pronto a reclamare le deleghe della Ventrella in vista della sua, imminente, cacciata. Insomma, l’assessorato alla cultura fa gola e c’è chi pensa di poterne fare un ottimo strumento di consenso.

Commenti