C’è ancora un’opposizione nel Comune di Settimo? Nelle ultime settimane si è notato che tanti dei consiglieri presenti hanno manifestato poche idee o in qualche modo non hanno reso vita difficile a chi è al governo cittadino. Perché? Se lo chiedono in molti. A questa domanda e a tante altre ha risposto la consigliera Rosa Catenaccio, capogruppo di “Insieme per Settimo”: “Il calo è dovuto alla pandemia, io per esempio, con molto orgoglio ho dovuto prima pensare ai miei pazienti, per cui non è stato voluto. A questo punto mi sono vista costretta a [...]





