Il Carnevale Settimese 2020 è iniziato con i due nuovi personaggi: Fabrizio Barbero e Katia Pautasso lasciano pieni poteri al Gran Priore, Franco Tiepido e alla Bela Lavandera Giulia De Robertis. Venerdì 7 febbraio, il Centro di Studi Settimesi del presidente Franco Ferraresi ha dato il via all’investitura durante un apericena al Verdelago di Mezzi Po. La coppia aprirà la sfilata dei carri allegorici del Gran Carnevale settimese organizzato dalla Pro Loco, in programma per domenica 16 febbraio. Ma le novità sono anche in piazzale Freidano, con il Luna Park degli Spettacoli Viaggianti già attivi da qualche giorno. Sabato 8 hanno inaugurato la festa dello studente, distribuendo biglietti gratis nelle scuole. Per il prossimo week-end si parte con lo street food: arriveranno specialità da tutta Italia e gli stand saranno collocati in piazza Freidano. Si partirà venerdì 14, per un San Valentino originale, fino a domenica 16 febbraio. Gli stand dello street food riapriranno anche nella settimana successiva, da venerdì 21 a domenica 23 febbraio.

Programma del Carnevale Settimese

Venerdì 14 febbraio (ore 21 Centro Bosio, via Galileo Ferraris): San Valentino in maschera, con orchestra Dama Blu, animazione e premiazione delle maschere presenti. (ingresso 10 euro – prenotazioni Paola 348.6277167; Liliana 347.9781958).

Domenica 16 febbraio

Ore 14, via Castiglione (area mercatale) partenza Gran Carnevale 2020, con carri in sfilata e gruppi allegorici, a cura della Pro Loco.

Percorso: via Castiglione, via Generale della Chiesa, via Nobel con svolta a sinistra per via San Mauro, corso Agnelli, via Torino, piazza Campidoglio con consegna degli attestati di partecipazione. La sfilata prosegue verso l’area mercatale di via Castiglione. In piazza Campidoglio,si esibirà il comico Andrea Carlini.

Domenica 23 febbraio

Ore 12, gran polentone nel cortile della parrocchia della San Giuseppe Artigiano. Distribuzione di polenta e salsiccia ad offerta a cura del Centro di Studi Settimesi.

Lunedì 24 febbraio

Ore 21, salone parrocchiale via don Gnocchi: Process dla Veja a cura del Centro di Studi Settimesi.

Domenica 29 marzo

Ore 14,30, Festa di carnevale con Gianduja e Giacometta. A cura del gruppo Spontaneo Mezzi Po. L’Ecomuseo del Freidano ospita la mostra “Datemi una maschera”, dal 15 febbraio al 28 febbraio, a cura di “Arteinognidove” e associazione Ala, in collaborazione con associazione Arte Totale. Apertura sabato e domenica ore 15 alle 19.

